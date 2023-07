Copertura stadio Arechi e Vestuti, parla De Luca: "Sbrighiamoci per la Salernitana"

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, insieme alla società vincitrice della gara, ha presentato il progetto del nuovo stadio Arechi di Salerno. Alla presenza anche di alcuni esponenti dei gruppi ultras e della tifoseria organizzata, ha detto: "Rifaremo interamente lo stadio. E' previsto un importante investimento economico, lo facciamo in un momento positivo per la Salernitana: la salvezza in A è stato un miracolo sportivo. Questa unità è essenziale per avere successo anche nel futuro. Adesso lo stadio: Insieme alla società e ai tifosi dovremo fare delle scelte, perché l'intervento può durare un anno e mezzo o 10 anni. Toccherà a voi quale scelta dobbiamo fare. Un cantiere aperto per 500 giorni, con lavori anche di notte, è un conto. Poi ci può essere un cantiere che viene tenuto aperto e ha un'attività che procede per spezzoni. Questo altro tipo di cantiere ha costi diversi. La copertura è fondamentale. Lo stadio sarà completamente coperto, i progettisti ci hanno chiesto un orientamento per quanto riguarda i due anelli. L'idea è quella di fare un'unica gradinata, non un anello superiore o inferiore. Ci adegueremo alle normative sportive. Non ci saranno spazi aperti, chiuderemo tutto. E nel periodo di non gioco immaginiamo attività commerciali, convegni, sala congressi. Cosa di altissimo livello. Miglioreremo l'accoglienza per i giornalisti e per gli ospiti".

Arechi e alternative

"La Salernitana potrebbe avere lo stadio più moderno d'Italia entro dicembre del 2025 - ancora De Luca - a patto che si accetti di giocare altrove per almeno un campionato. Il presidente del Benevento VIgorito ha già garantito la propria disponibilità e lo ha fatto anche De Laurentiis per la sede di Bari ma c'è anche l'ipotesi di investire altri 15 milioni di euro per rifare il Vestuti. garantendo una capienza minima di 15mila spettatori. Prima di prendere la decisione definitiva, serve confrontarsi con la società, con gli ultras e con la tifoseria organizzata". La diatriba con il Comune di Salerno? "Dico subito che al Comune di Salerno sono un po' addormentati, mica hanno tutti lo stesso carattere. C'è anche di peggio, ve lo assicuro. Battute a parte, se si decide di giocare al Vestuti noi dobbiamo assolutamente correre. Sarà decisiva la scelta che verrà fatta: a giugno del 2024 dobbiamo avere il Vestuti pronto e mettere mano all'Arechi. E' evidente che vogliano fare entrambi gli stadi a Salerno. Alla Regione converrebbe dire o Bari o Benevento, ma significherebbe non giocare in casa e questo ha sempre il suo peso. Purtroppo uno stadio come il Vestuti, che profuma di storia, cade a pezzi, non va bene e dobbiamo intervenire. Si crea una necessità e credo possa essere necessario cogliere l'occasione e fare un investimento complessivo. Può essere una svolta per la vita sportiva della nostra città. L'investimento complessivo, qualora si dovesse intervenire pure sul Vestuti, è di 110 milioni di euro. L'ordine pubblico? Abbiamo sempre giocato al Vestuti, questi giovanotti devono pensare all'ordine pubblico".