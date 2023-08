Ipotesi nuovo stadio, la Salernitana incontra i tifosi: "All'Arechi non si può andare oltre 2 anni in questo stato"

La domanda che infiamma la serata e apre uno scenario sul quale riflettere la rivolge un tifoso della Salernitana a Maurizio Milan, durante l'incontro pubblico convocato nel centro pastorale di via Vestuti. Eccola: "A Salerno siamo abituati a vedere solo i disegnini. La proprietà pensa di costruirsi uno stadio nuovo, altrove?". La risposta dell'amministratore delegato granata: "Abbiamo preso in considerazione l'idea di realizzare lo stadio in un altro comune, così come realizzeremo un centro sportivo in un comune limitrofo. Ma ci dispiacerebbe molto farlo perché riteniamo che l'Arechi sia un simbolo iconico. Valuteremo, sicuramente non possiamo restare in serie A in una situazione che è molto complicata. Abbiamo uno stadio che è ai minimi storici, è uno stadio colabrodo. Se non abbiamo certezze di un nuovo impianto in due-tre anni, prenderemo in considerazione anche l'ipotesi di un nuovo impianto. Ma noi vorremmo restare all'Arechi. Gli abbellimenti li abbiamo fatti, la curva la riapriremo ma credo che non si possa andare oltre i due anni in questa condizione. Così come non possiamo realizzare un progetto importante senza un centro sportivo serio. Le squadre del settore giovanile giocano a Fisciano, Giffoni e in altri comuni limitrofi. È impensabile".

Lo stadio Arechi ed i lavori

"Se qualcuno ci chiama nelle prossime settimane - me lo auguro, ancora Milan ai tifosi - vogliamo portare istanze e idee che comunichiamo a voi stasera. E mi piacerebbe che ci fosse un momento di confronto come lo stiamo facendo noi stasera. Ritengo che voi tifosi esprimiate il vostro pensiero su cosa si possa fare. Ad esempio gli abbonamenti: mi piacerebbe che l'anno prossimo ne parlassimo con qualche mese di anticipo. Abbiamo chiesto al Prefetto di riconvocare tavolo su annosa questione curva Nord. Non vi ho mai detto il nostro pensiero sul tema. Pensiamo che sia assurdo avere curva vuota per 150, 200, 52 tifosi ospiti com'è accaduto contro il Sassuolo. Abbiamo chiesto l'aiuto della Lega e domani presenteremo osservazioni su come si possa gestire la questione curva Nord. Cardinaletti, coordinatore per le infrastrutture, porterà all'attenzione delle istituzioni casi specifici in stadi molto caldi: Bergamo, San Siro, Verona. Siamo molto confidenti che domani si possa trovare un punto di atterraggio. Non posso promettere che apriremo la curva Nord. Posso dire che noi porteremo proposte, dati, progetti e non fotografie. E aggiungo che noi non ci tireremo indietro, se dovremo farci carico di spese. Risorto allo stadio, noi siamo stati invitati al... novantasettesimo minuti. Speravamo di essere convocati prima. Siamo favorevoli ad Eboli? Questo lo decideremo insieme, di sicuro è meglio andare a giocare con i nostri tifosi in uno stadio vicino che trasferirci in stadi più lontani. Le ambizioni non si misurano pensando se un giocatore arriva il 15 o il 16 agosto, non è tanto comprare o non comprare un giocatore - la società è solida, il budget c'è e i giocatori arriveranno - ma si misurano con l'investimento sul centro sportivo e chiedendo ai tavoli istituzionali tempi tecnici e modalità precise sulla realizzazione dei lavori allo stadio. Mi auguro che in Prefettura ci sia una strada di discussione ma ho speranza che la troveremo perché presenteremo cose concrete»