Stadio Arechi: il Comune di Salerno ha approvato il progetto per il settore ospiti nei Distinti

Il Comune di Salerno ha approvato il progetto esecutivo per spostare il settore ospiti dello stadio Arechi nei Distinti. Lo scrive il quotidiano Il Mattino oggi in edicola. Il costo dei lavori è 1 milione e 734mila euro. Il sindaco Vincenzo Napoli ha ricevuto a palazzo Guerra l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan.

I dettagli

Il nuovo spazio per gli ospiti ospiti sarà delimitato utilizzando i vetri antisfondamento che già delimitavano il settore ospiti in curva Nord. Nel piano dei lavori rientrano anche due nuove telecamere di videosorveglianza. Il tunnel che passa sotto la curva Nord sarà riqualificato e dal varco 44 accederanno i pullman con a bordo le formazion avversarie in occasione di partite da bollino rosso. E' il caso di Salernitana-Napoli e di Salernitana-Lazio. Il pullman, però, non potrà percorrere il tunnel per tutta la sua lunghezza, perché l'altezza non è sufficiente. Un tratto di strada, dunque, sarà percorso a piedi dalle squadre ospiti e dallo staff al seguito.