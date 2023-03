Nuovo look per lo stadio Arechi: cominciano i lavori per l'installazione dei tornelli in curva Nord

Nuovo look per lo stadio Arechi di Salerno. Gli operai della ditta Zeta Costruzioni di Pozzuoli lavorano da alcune ore alle tracciature e agli scavi per il passaggio dei fili elettrici e della fibra ottica. Si tratta di opere propedeutiche alla installazione di tre tornelli doppi in curva Nord, un settore che sarà a breve destinato interamente alla tifoseria granata.

La determinazione

Il Comune di Salerno aveva anche affidato la "progettazione esecutiva degli interventi di realizzazione di tre manufatti metallici di alloggiamento dei tornelli di controllo accessi in curva Nord". L'ingegnere incaricato ha completato la progettazione e attraverso la Determina dirigenziale numero 1844/2023, il direttore del settore strutture comunali – gestione impianti sportivi ha dato via libera al pagamento di 6.039 euro per la prestazione professionale effettuata.