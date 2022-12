Cartolina dallo stadio Arechi: il 2023 comincia con la scenografia della curva Sud Siberiano

Squadra in casa

Gli ultras della Salernitana preparano effetti speciali. Alla ripresa del campionato, il 4 gennaio alle ore 12.30, la Salernitana affronterà il Milan. I tifosi saranno nuovamente protagonisti sugli spalti: non solo affolleranno le gradinate di via Allende - venduti circa 16mila biglietti, abbonati 8118, in attesa del boom di prevendita nel settore ospiti - ma regaleranno anche la prima scenografia dell'anno.

Lo scenario

I dettagli sono ovviamente top secret. E' probabile, però, che si tratti anche di un omaggio all'indimenticato leader Carmine Rinaldi, leader della curva Sud. Il 3 gennaio, il giorno prima della partita contro il Milan, "Siberiano" avrebbe compiuto gli anni. Gli ultras inneggeranno alla sua memoria e lo faranno con il solito contributo di colore e passione.