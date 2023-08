Lavori stadio Arechi e capienza curva Nord: la Salernitana incontra i tifosi

Immaginate un forum oppure l'agorà: la Salernitana chiama a raccolta i tifosi, li convoca alle ore 19, nei locali del centro pastorale di via Vestuti, per discutere delle problematiche che riguardano lo stadio Arechi. Sarà nei prossimi mesi uno stadio cantiere. Per agevolare il cronoprogramma dei lavori, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha proposto alla Salernitana una serie di alternative. Al netto dello stadio Vestuti, che pare di difficile soluzione in ragione delle ripercussioni legate non solo alla gestione dell'ordine pubblico ma anche alle attuali condizioni dell'impianto sportivo di piazza Casalbore che andrebbe rimodernato a tempo di record investendo 15 milioni di euro, restano in piedi le ipotesi Bari e Benevento per il trasloco. Ma la Salernitana prende in considerazione l'ipotesi di trasferirsi? L'ad Milan ha già risposto: "Per pronunciarci, dovremmo conoscere i tempi tecnici di esecuzione dei lavori e le modalità. La Regione ha presentato il progetto di ristrutturazione ma non ci ha invitati ad esprimere un punto di vista, a monte". La Salernitana valuta, invece, con particolare attenzione un trasferimento allo stadio Dirceu di Eboli. Nel frattempo prepara il tavolo tecnico-istituzionale che ha chiesto di convocare giovedì per discutere delle sue proposte relative alla curva Nord, alla presenza del Prefetto e della Lega Serie A.

L'incontro con i tifosi

E' il primo di una serie di incontri che la Salernitana vuole organizzare durante l'anno per affrontare problematiche che dovessero manifestarsi durante la stagione sportiva, dagli abbonamenti, ai biglietti, poi le trasferte. Quando i supporter granata non hanno potuto seguire la Salernitana a Napoli e a Roma contro la Lazio, ci sono state civili manifestazioni di dissenso. Come potrebbero, dunque, gli ultras considerare l'ipotesi della chiusura della curva Nord che significherebbe eliminare il settore ospiti? Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha inviato una pec a Federcalcio, Lega Serie A e Regione Campania chiedendo di non considerare questo settore per la stagione 2023-2024 e indicando il cronoprogramma dei lavori. Gli ultras non farebbero salti di gioia: viene a mancare il dirimpettaio con il quale "sfidarsi" esponendo striscioni e intonando cori anche di sfottò. Poi c'è la posizione dei palazzi del calcio. La Figc si prepara a bocciare la proposta, perché i lavori allo stadio Arechi non sono ancora cominciati e quindi viene meno la deroga sulla quale fare leva per rinunciare al 5% di capienza ospiti che è obbligatorio riservare all'altra tifoseria. Lo impongono i criteri infrastrutturali propedeutici all'iscrizione al campionato e ci può essere deroga solo negli stadi già oggetto di restyling. La Lega Serie A si pronuncerà ufficialmente giovedì nel tavolo tecnico-prefettizio. Con Cardinaletti, responsabile infrastrutture, affiancherà la Salernitana ma la sua prospettiva è di apertura costante alle trasferte e quindi, per propria policy, difficilmente potrebbe sostenere l'idea di chiudere la curva Nord.