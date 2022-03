Nuova vita per lo stadio Vestuti, Piero De Luca: "Un piccolo Filadelfia"

Tutti a centrocampo, pronti a squadrare il foglio. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, l'onorevole Piero De Luca, il presidente della commissione consiliare sport, Rino Avella, hanno presentato l'iniziativa di rilancio dello stadio Vestuti, attraverso il recupero di fondi Pnrr. Bisognerà andare di corsa: tempi celeri per la presentazione del progetto di ammodernamento, i fondi - linea di credito di 700 milioni di euro - sono destinati per il 40% al meridione d'Italia.

Lo scenario

“Stiamo valutando la possibilità di aderire all’iniziativa per il PNRR che prevede importanti stanziamenti per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture sportive, con dei progetti preliminari che faremo studiare alla tecnostruttura comunale. Abbiamo la consapevolezza che si può concorrere all’assegnazione di questi fondi. Il Vestuti è storico, è al centro della città ed è ricco di ricordi, di glorie e delusioni. Solo per questo avrebbe bisogno di rinascere. Abbiamo già apportato opere di manutenzione significative, ma purtroppo non esaustive. Un progetto generale di rilancio è un qualcosa a cui lavorare con convincimento, convocherò fin da subito i tecnici del Comune", ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Un passaggio anche sullo stadio Arechi: "Va rivista la convenzione con il club e all’interno di essa potrebbe rientrare anche l’idea del tabellone da installare. Valuteremo le possibilità di rilancio insieme al presidente Iervolino. Ci siamo incontrati e il patron vorrebbe un impianto innovativo per accogliere le famiglie e per aprire lo stadio alla città, sul modello inglese. Vedremo, collaborando, come realizzare tutto questo. La Commissione è al lavoro”.

Piazza Casalbore multidisciplinare

"Polo dello sport, non solo polo del calcio: "All'interno dello stadio Vestuti ci sono palestre della pugilistica, della scherma, della kick boxing. Cominceremo nelle prossime ore da piccole opere di ammodernamento, ristrutturazione e tinteggiatura - dice Rino Avella, presidente della Commissione consiliare sport - sarà tuletato ovviamente il vincolo storico, salvaguardate le mura. La storia sarà rivalutata in chiave moderna". I tempi saranno stringati: subito dovranno essere coinvolti i tecnici comunali per redigere il progetto da portare a finanziamento. Nel frattempo proliferano le proposte, le idee. La storia nella storia: il Vestuti è la culla del calcio cittadino e un museo che racconti la storia del club, attraverso fotografie e testimonianze, non può che sorgere in piazza Casalbore. "Pannelli fotovoltaici, ammodernamento, destinazione d'uso immutata, la possibilità di realizzare del nostro stadio un piccolo Filadelfia, come accade a Torino", dice Piero De Luca. Bisognerà ragionare sul fondo di gara - sintetico o erba naturale - sul riassetto degli spalti. Pioggia di euro per una delle poche case dello sport dei salernitani.

La replica

In merito alla riqualificazione stadio Vestuti, Catello Lambiase (M5S), commenta: "Prima l'abbandono, poi le passerelle: struttura abbandonata e zero progetti". "É davvero straordinario prendendo in presto un termine più volte abusato - che il sindaco Napoli e l’onorevole Piero De Luca scoprano oggi la storia dello stadio Vestuti. Dopo le promesse di una parte politica che amministra la città da tempi biblici e diverse conferenze stampa su progetti sensazionalistici di riqualificazione, la realtà è davanti agli occhi di tutti: lo stadio Vestuti versa ancora oggi in condizioni di abbandono e degrado. Pochi giorni fa durante un sopralluogo con la Commissione sport – di cui faccio parte - ho potuto appurare le pessime condizioni della struttura. Pericoli di crolli, tribune non agibili, palestre impresentabili e servizi igienici indecenti. Il sindaco e il deputato, più che spiegare cosa vogliono farne, dovrebbero trovare il coraggio di fare pubblica ammenda per aver abbandonato la struttura in questi lunghissimi anni. Oggi, ridestatisi da un lungo torpore, scoprono che il Vestuti è il “tempio dello sport salernitano” e che “è una struttura polifunzionale ubicata nel cuore della città”. Non c’è un progetto, non c’è una idea eppure già sbandierano ai quattro venti il rilancio di una struttura che essi stessi hanno abbandonato. Ci spiace rimarcare il solito modus operandi: annunciare in pompa magna progetti faraonici senza una parola di autocritica e senza pensare che i cittadini salernitani oramai conoscono bene queste passerelle. Tra l’altro, non sapendo ancora a chi affidare la progettazione (sono indecisi tra gli uffici comunali o ditte esterne), già parlano di "struttura all’avanguardia con il massimo dell’efficientamento energetico. Ma i salernitani meritano una amministrazione dove i fatti precedano gli annunci e non viceversa, come prassi consolidata, da anni. Mancava solo il nastro rosso per l'ennesima inaugurazione del nulla di fatto".