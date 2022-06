Salernitana, grandi manovre: cambiamenti nello staff medico e nello stewarding

"Grandi manovre" nello staff medico della Salernitana: dopo due anni di collaborazione, si congeda il responsabile sanitario Epifano D'Arrigo. Al suo posto ci sarà il dottore Rosciano, trascorsi con l'Avellino. Confermato il medico sociale Italo Leo, con il fisioterapista Giuseppe Magliano ecco Giovanni Carmando, figlio di Bruno, l'indimentiticato masseur granata. Lasciano la Salernitana Angelo Mascolo, i fratelli Davide e Michele Cuoco. Bisogno, Migliaccio e Chianese al loro posto.

Stewarding

Novità anche in questo settore. Filtra che il servizio di stewarding possa essere trasferito ad un’agenzia con sede a Roma: cinquanta nuovi steward, venticinque dei quali hanno già completato il corso di formazione, saranno utilizzati per la prima volta allo stadio Arechi in occasione dell'amichevole del 30 luglio. Molti uomini e donne in pettorina gialla e arancione saranno riconfermati. Ci sarà anche un nuovo delegato alla sicurezza: non più Domenico Di Lorenzo, spazio a ritorni salernitani.