Galleria dei ricordi: striscioni in esposizione al Vestuti, prima della festa per la Bersagliera

Era - e resta - la curva nuova dello stadio Vestuti. Era strapiena due ore prima del fischio d'inizio. Urlò di meraviglia, quando Totò De Vitis, pronti-via, prese la mira al debutto contro il Casarano e gonfiò la rete. Aveva un effetto magico, quando accendeva i fumogeni nelle giornate di pioggia e la luce delle torce si rifletteva sulla pista bagnata, come uno specchio. Tante volte, purtroppo, nei momenti di concitazione, le grate sono cadute giù nel tentativo di invasione. Questo stadio ha visto tanto, ha visto tutto: Maradona da avversario, presidenti tifosi e incassi pignorati, derby infuocati, sfollati per il terremoto. La curva era il suo cuore pulsante, l'orgoglio dei nati a piazza Casalbore. Piccina, in rapporto alla curva dell'Arechi. Eppure ad ogni sibilo, ad ogni pre-gara, tutti la guardavano e dicevano: "Madonna, quanta gente". Stipata, stretta per passione, era arrampicata dovunque. Oggi, 18 giugno, il giorno prima dei festeggiamenti per il compleanno numero 105 della Salernitana, brilla di luce propria, come il 3 giugno 1990, nel giorno della promozione in Serie B della Salernitana di Ansaloni e Agostino Di Bartolomei.

Il rito

Da alcuni anni, nel giorno di vigilia, i gruppi della curva Sud addobbano i gradoni con gli striscioni che hanno fatto la storia del movimento ultras in città. C'è anche l'inconfondibile colore arancione: erano i ragazzi con il bomber, i Toi Fipao. Ma c'è anche lo striscione dei Wild Group, che sono invecchiati insieme alla loro "pezza" e non hanno mai voluto cederla alle nuove generazioni. C'è lo striscioni degli Ultras Plaitano '77, che per codice ultras è ritirato dalla curva ma che fa parte della sua storia. Ci sono i ragazzi della zona orientale, le sentinelle East Side. E poi il gruppo Pompa, gli Ums, Old Clan, Frangia Kaotica, il Nucleo Storico, i leggendari Panthers, i Viking Guerrieri che proseguono la loro militanza ultras e che sono stati anche gli ideatori degli originali stendardi, tra i quali il gioco di parole "Pisano Facci Strada". Non può mancare la folgore nella stella: i Granata South Force. Poi la riproduzione di Salernitana Bersagliera. Originale scolorito e danneggiato dal tempo: non è più possibile esporlo, è custodito. Ci sono gli striscioni dei Fedelissimi, di Mariconda Uragano Granata ma anche tante sciarpe che sotto i gradoni della tribuna, grazie alla mostra curata da "Casacca Granata", sono state ammirate dai tifosi della Salernitana. La galleria della storia del tifo potrà essere visitata allo stadio Vestuti fino alle ore 21.

Gli altri appuntamenti

Nel pomeriggio è in programma un mini torneo di calcio con la partecipazione delle scuole calcio cittadine sul terreno di gioco del Vestuti. All'esterno, invece, saranno predisposti gonfiabili per bambini e l'intrattenimento a cura della Star Animation. Alle 19:30, spettacolo di magia. Dalle 21 invece toccherà al gruppo popolare I Picarielli suonare e far ballare i presenti in piazza. Sulla facciata dell'impianto sportivo di piazza Casalbore sarà proiettata l'immagine di Gianni Novella, indimenticato tifoso granata, scomparso poche ore fa. Mercoledì 19 giugno, giorno del compleanno della Salernitana, i festeggiamenti proseguiranno con il raduno di ultras, tifosi e gruppi gemellati di altre tifoserie alle ore 18. Tutti faranno tappa in piazza della Concordia per la partenza del corteo dell’appartenenza con arrivo in piazza Casalbore, dove saranno distribuiti gadget ai bambini. Parteciperà la mascotte ufficiale del club granata, Hyppo. Alle 20:30 sul palco allestito all'esterno dello stadio Vestuti saranno premiate le scuole calcio partecipanti al torneo, mentre alle 21:30 inizierà lo spettacolo musicale con il dj set di Alexx, performance di Enzo Caravano e del rapper Klein. Art director Marco Montefusco. Dalle ore 22, con la presentazione da parte di Luca Scafuri Speakeruccio, la serata proseguirà con le esibizioni dei Disco Inferno, Tonico ’70 e Morfuco.