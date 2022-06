Summit di mercato Iervolino-Milan-De Sanctis: nasce la nuova Salernitana

Il summit di mercato inaugura la nuova settimana di lavoro di Iervolino, Milan, e De Sanctis. Il patron granata, l'amministratore delegato e il direttore sportivo del cavalluccio marino faranno il punto sulle trattative in corso. A quindici giorni dall'inizio del ritiro in Austria, la Salernitana è alle prese con lo sfoltimento della rosa e con l'ingaggio di nuovi giocatori funzionali al progetto tecnico dell'allenatore Nicola.

Lo scenario

La Salernitana ha 43 giocatori sotto contratto, tra ritorni dai prestiti, esuberi e "titolarissimi". Patron Iervolino sogna Cavani e ieri nell'intervista rilasciata prima dell'amichevole di beneficenza vecchie glorie-Nazionale Cantanti, ha di fatto riconfermato Djuric. Il club granata è anche sulle tracce di Lorenzo Lucca (classe 2000, lungagnone del Pisa) e di Manuel De Luca, che si è messo in evidenza a Perugia ma che è di proprietà della Sampdoria. Lacuna sulla fascia sinistra, da colmare urgentemente. Occorrono due pedine e il casting è aperto: Cambiaso (2000, Genoa, piace a Inter e Juventus), Beruatto classe '98, Calafiori, altro millenials della Roma (era al Genoa), lo stagionato Ansaldi che si libera dal Torino. A centrocampo la Salernitana riconferma Bohinen, può perdere Lassana Coulibaly e cerca di trattenere Ederson che è valutato 15 milioni dall'Atalanta e 21 dall'Inter. L'Atalanta ha tanta beata gioventù: difficile arrivare a Lovato (2000), c'è Okoli che la Cremonese vorrebbe trattenere per affiancarlo a Vasquez, c'è la seconda punta-esterno offensivo Cambiaghi. Lo spallino Esposito è un buon profilo per la mediana, insieme a Marin. Si propone Maksimovic. Piace anche Felix.