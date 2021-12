Tarak Ben Ammar è in prima linea per l'acquisto della Salernitana

Mancano pochi giorni alla deadline del 15 dicembre, il giorno indicato dai trustee per la scremature delle offerte irrevocabili di acquisto della Salernitana. Si è fatta avanti anche una società italiana impegnata nella produzione e distribuzione cinematografica. La società ha alle proprie spalle un gruppo francese riconducibile a Tarak Ben Ammar, che è un imprenditore tunisino. Il suo quartier generale in Francia è Quinta Communications. I suoi interessi si estendono poi in tutto il mondo, Italia compresa.