Abbonamento "fino alla fine": la Salernitana chiama a raccolta i tifosi

Squadra in casa Salernitana

A partire dalle 15 di lunedì 7 marzo, sarà in vendita l’abbonamento “Fino alla fine”, valido a partire dalla gara contro il Sassuolo e per tutte le prossime gare casalinghe del girone di ritorno attualmente previste da calendario, per restare sempre accanto ai colori granata.

La tariffa

Il carnet di curva Sud costerà 90 euro e includerà tutte le gare casalinghe fino al termine della stagione regolare. La partita contro il Sassuolo è in programma il 12 marzo allo stadio Arechi.