Fastidio muscolare al polpaccio: Salernitana in ansia per Tchaouna

La Salernitana è in ansia per Tchaouna. Ha un dolore al polpaccio e lo staff sanitario lo ha stoppato, in attesa degli esami diagnostici già predisposti.

Lo scenario

Il 20enne francese, autore di due gol in coppa Italia contro la Sampdoria e protagonista dell'assist per il momentaneo 0-2 di Dia a Reggio Emilia, si è fermato in allenamento a causa di un dolore alla gamba. Gli esami fugheranno ogni dubbio. Si tratta di un fastidio muscolare al soleo. Un infortunio simile già frena il rientro in campo di Cabral. Quest'ultimo dovrebbe saltare anche la prossima partita casalinga contro la Lazio, in programma il 25 novembre. Lo staff sanitario proverà a resituitlo ad Inzaghi entro il 3 dicembre, giorno della trasferta di Firenze.