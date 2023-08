Mercato granata: è fatta per Tchaouna, la Salernitana gli fa sostenere le visite mediche

Dopo Cabral, c'è un altro esterno per Paulo Sousa. Il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, ha infatti formalizzato l'ingaggio di Loum Tchaouna, classe 2003, proveniente dal Rennes.

I dettagli

Tchaouna ha già lasciato il suo club ed è atteso in giornata in Italia per sostenere le visite mediche. La trattativa aveva vissuto una fase di riflessione: il Rennes inizialmente chiedeva il diritto di riscatto. Arriverà, invece, gratis e il Rennes ha negoziato una percentuale sulla rivendita. Contratto di 4 anni. Il giocatore è originario del Ciad ma ha passaporto francese.