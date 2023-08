La Salernitana sfida la Ternana in Coppa Italia, Sousa: "Lingua lunga come una cravatta, daremo tutto"

Cominciano le partite importanti e i punti adesso pesano. Paulo Sousa ha un solo attaccante, Botheim, il problema Bohinen, ma non si fascia la testa anzi carica. "Voglio vedere una squadra che non risparmia sforzi, energia, impegno. L'errore e l'imperfezione tattica ci possono stare - ha spiegato - ma i ragazzi devono rendere orgogliosi i nostri tifosi. Scendiamo in campo per vincere con un numero ridotto di giocatori, questo è vero. Tale aspetto ci obbliga a gestire con molta difficoltà un organico corto, che ha bisogno di mantenere al massimo tutti i giocatori per poter giocare bene la partita successiva. Non abbiamo potuto fin qui gestire i minutaggi dal punto di vista agonistico e domani sarà così per la Salernitana. Non potremo farlo soprattutto in alcuni ruoli, questa è la realtà".

Lo scenario

"La responsabilità di vincere è tutta nostra e dobbiamo spingere per ottenere il risultato. I giorni che cominciano sono quelli a rischio infortunio, proprio per una gestione di effettivi che sono risicati e per la necessità di proseguire con il minutaggio. Noi non avremo molto "fuoco" sull'aspetto strategico ma daremo forza all'attitudine dei nostri giocatori. Voglio vedere, però, i nostri calciatori con una lingua lunga come una cravatta".

Le difficoltà

Per quale motivo tanta difficoltà a prendere giocatori? "Io una risposta non ce l'ho. Sono argomenti per il direttore sportivo e per il presidente. E' evidente che c'era bisogno della punta centrale, di due centrocampisti, di due esterni alti, di un centrale difensivo che potesse anche giocare anche da terzino. Secondo me oggi questa rosa ha bisogno anche di una sottopunta in più. Però è anche vero che il presidente e il direttore ci hanno detto che sarebbe stata costruita una squadra più forte e quindi noi abbiamo fiducia. Mancano altri diciannove giorni alla chiusura del calciomercato". La strategia? "E' solo vincere, abbiamo più responsabilità dei nostri avversari, siamo di numero ridotto ma abbiamo migliori giocatori. L'organico è ridotto. Flavius Daniliuc sarà fuori ancora per molto tempo, Bohinen morfologicamente fa fatica a reggere ritmi alti, Mazzocchi e Dia si stanno riprendendo. Nonostante questo, noi vogliamo vincere e possiamo farlo all'inizio e anche alla fine. La gestione, dunque, risiede nella concentrazione: dall'inizio alla fine. Costil sarà il portiere della Coppa Italia e Ochoa sarà il portiere del campionato. Ci occorre una sottopunta perché adesso sto abituando Botheim a fare l'attaccante e quindi ci serve anche un'alternativa a Candreva e Kastanos. Martegani? Parlo solo dei giocatori che sono con noi e non di quelli che non si allenano ancora con noi. Il rigorista? Non l'ho ancora scelto". Le previsioni in ottica campionato: "Quelli che giocheranno contro la Ternana , è molto probabile che saranno titolari a Roma. Quelli che non entreranno... Mazzocchi ha fatto un solo allenamento con noi, oggi il secondo, ma non basta avere solo l'ok del medico. Dia invece ha fatto tutta la settimana, sarà convocato contro la Ternana e poi vediamo". Le prove di centrocampo: "Per me Maggiore è una sottopunta, però nel momento della contingenza lo avremo in questo doppio posizionamento, come centrocampista e sottopunta. Per l'impegno avuto da Mamadou Coulibaly per tutta la preparazione, per lo scarso numero di giocatori che hanno le sue caratteristiche, sono orientato a trattenerlo qui per tutta la stagione".

