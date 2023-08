Candreva firma la qualificazione in coppa Italia e Dia ritorna in campo: due regali per la Salernitana

Ridotta all'osso, bisognosa di rinforzi ma essenziale, concentrata, qualificata: la Salernitana batte la Ternana e guadagna il pass per i sedicesimi di coppa Italia, dove incrocerà una tra Sampdoria e Sudtirol. Decide Candreva e ritorna anche in campo Dia. Due ottime notizie per Paulo Sousa, che nel frattempo sta per ricevere in dote il centrocampista Martegani.

La partita

Uno "squillo" della Ternana al 2' - Falletti inventa, diagonale teso di Ferrante, fuori di mezzo metro - poi è subito Candreva show. Mast'Antonio trasforma con una conclusione forte e tesa il calcio di punizione che Botheim procura alla Salernitana al 6', dopo un bel gioco di gambe che gli umbri fermano con il fallo al limite dell'area. Il piazzamento della barriera scelto da Iannarilli lascia a desiderare, Candreva infila il pallone proprio nello spazio tra le maglie, alla destra del portiere. Fa molto caldo e la Salernitana raccoglie l'energie per il colpo del definitivo ko. Però è la Ternana che ci riprova al 30': verticalizzazione di Falletti per Ferrante, che sfugge in velocità a Gyomber ma non a Pirola. La su diagonale, da sinistra al centro della difesa, è sontuosa. I granata dovrebbero gestire meglio il controllo del pallone ma viene in mente l'osservazione di Paulo Sousa: "Ci sono cose da fare nei ruoli specifici". Uno di questi è il centravanti: Botheim sta affrontando un nuovo percorso tecnico e tattico, ma nel corpo a corpo, spalle alla porta, non sempre riesce a difendere il pallone e ne consegue che la Salernitana fatichi proprio nella fase in cui dovrebbe respirare con il possesso tra i piedi per allentare la pressione.

La ripresa

Paulo Sousa opera due cambi per dare minutaggio e anche preservare in vista del campionato: entrano Fazio e Maggiore, a riposo Pirola (non c'è un altro centrale mancino e quindi deve spostarsi Gyomber sulla sinistra) e Mamadou Coulibaly. C'è subito un sussulto dopo 57": tacco di Kastanos, cross di Sambia, torsione di Botheim che di testa riesce ad angolare ma non ad imprimere forza al pallone. Al 3', un brivido lunghissimo percorre la schiena dei 9248 spettatori. Sousa manda anche Dia a scaldarsi e la curva Sud Siberiano gli riserva il coro "This Girl", quello delle sue esultanze. Dia applaude, sorride, apprezza. Impreca, invece, Falletti: al 10', tutto solo in area di rigore, schiaccia di testa e indirizza di giustezza verso l'angolo basso. Costil sarebbe battuto, se non fosse per "amico palo" che alla sua sinistra respinge la conclusione. Replica subito la Salernitana: destro forte e teso di Kastanos al 13', Iannarilli blocca a terra. Cattive notizie al 18': Lovato stringe il polpaccio destro, in preda al dolore. Viene curato e ritorna in campo. Dopo qualche secondo il dolore è più forte (sotto osservazione il collaterale esterno destro). Bronn è in tribuna, Gyomber torna a destra e Bradaric fa il braccetto sinistro. Sfait occupa la fascia sinistra. Nelle difficoltà, illumina la scena ancora Kastanos: dribbling stretto, tiro di destro al 24' e pallone che sfiora il palo. Cresce Lassana Coulibaly, al solito formato diesel. Il passaggio che Botheim invoca, sul filo dell'offside, arriva con un pizzico di ritardo, ma è sufficiente per mettere in moto l'attaccante norvegese. Passaggio filtrante per Candreva, contatto in area ma l'arbitro Giua lascia proseguire e il Var conferma.

Il ritorno di Re Mida

Il numero di maglia è quello nuovo e impegnativo - il 10 - ma l'ovazione è quella dei vecchi tempi. Al 31', dopo tanta apprensione e ragnatele estive, ritorna in campo anche Boulaye Dia. Gli fa posto Kastanos e Botheim ritorna nel vecchio ruolo di sottopunta. Nel frattempo sulle zolle di Dia arriva il pallone del possibile 2-0 al 37', ma in posizione di centravanti c'è il generoso Gyomber. Troppo sbilanciato, corpo indietro, tiro alto.