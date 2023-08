Coppa Italia all'Arechi: la Salernitana cerca il pass qualificazione, le formazioni

Circa novemila spettatori faranno da cornice alla prima gara ufficiale della Salernitana. Allo stadio Arechi, i granata sfidano la Ternana in Coppa Italia. In palio c'è il pass per i sedicesimi di finale, contro una tra Sampdoria e Sudtirol. La successiva qualificazione darebbe poi modo di sfidare la Juventus. In questo momento, però, Paulo Sousa fa i conti con la squadra in costruzione. Nella conferenza stampa di presentazione della partita, ha ribadito ruoli da potenziare, ha manifestato attesa per sette giocatori, tra punta centrale, centrocampisti (2), esterni offensivi (altri 2), un difensore centrale che possa disimpegnarsi anche da terzino sinistro, una sottopunta da aggiungere perché adesso Botheim viene utilizzato da centravanti in attesa di Boulaye Dia.

Le formazioni

Contro la Ternana allenata da Lucarelli e con gli ex Iannarilli, Mantovani, Bogdan e Casasola in squadra, Sousa schiererà la formazione che sarà molto simile - lo ha già anticipato - a quella che verrà opposta alla Roma. Costil sarà il portiere della coppa Italia e Memo Ochoa debutterà in campionato, allo stadio Olimpico.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Lovato, Gyomber, Pirola; Sambia, M.Coulibaly, L.Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. In panchina: Allocca, Ochoa, Bronn, Fazio, Motoc, Sfait, Iervolino, Maggiore, Dia. Allenatore: Paulo Sousa.

TERNANA (3-5-1-1): Iannarilli; Mantovani, Bogdan, Celli; Casasola, Proietti, Damian, Labojko, Corrado; Falletti; A.Ferrante.

In panchina: Brazao, Morlupo, Capuano, Diakitè, Sorensen, M.Ferrante, M?rginean, Favasuli, Furlan, Distefano, Rovaglia, Capanni. Allenatore: Lucarelli.

ARBITRO: Antonio Giua di Olbia. ASSISTENTI: Cipressa e Politi. QUARTO UOMO: Mastrodomenico. VAR: Maggioni. AVAR: Gariglio. DIRETTA TV: Canale 20 Mediaset.