Freccia a destra: la Salernitana ingaggia il terzino Gentile dalla Fiorentina

"Quando mancano i soldi, occorrono le idee. Faremo un mercato furbo, intelligente, composto da prestiti, qualche esperto, giovani, pure calciatori ambiziosi provenienti dalla Serie C". Petrachi aveva già tratteggiato in conferenza stampa le linee guida della Salernitana e ieri, in attesa di alleggerire il pesante monte ingaggi che ha ereditato dalla scorsa stagione (22 milioni lordi), ha assicurato il primo rinforzo all'allenatore Martusciello.

Il profilo

Si tratta del terzino destro Davide Gentile, classe 2003, l'anno scorso al Fiorenzuola in C. Si è formato nel settore giovanile del Benevento, poi è passato alla Fiorentina e con i viola baby, guidati da Aquilani, ha vinto due volte la coppa Italia Primavera e una volta la Supercoppa. E' alto un metro e novanta, è dotato di buona falcata, stava per trasferirsi a Perugia ma poi si è inserita la Salernitana. Sulla fascia destra potrebbe esserci anche Veseli, calciatore over, svincolato, l'ultimo anno al Karagumruk. E' la stessa squadra di Biraschi, pure lui svincolato, pure lui assistito dall'agente di Gentile. Sarebbe un elemento gradito a Martusciello ma la Salernitana non ha ancora formulato offerte ufficiali. Petrachi, infatti, attende innanzitutto di cedere Pirola (Torino), Lovato (Monza, Verona), Daniliuc (Celtic Glasgow) e di perfezionare la rescissione di Bronn, che poi si trasferirà allo Standard Liegi. In subordine proverà ad ottenere Curto dal Como e Riccio, ex Modena, dalla Juventus.