Allenamento a porte aperte e bambini in campo, il coro granata: "Ci devi credere, vinciamo"

"Ci devi credere: vinciamo". Il coro dei tifosi granata ha accolto l'ingresso in campo della Salernitana. La squadra è scesa in campo allo stadio Arechi per svolgere, come da programma, l'allenamento a porte aperte. Il settore riservato ai supporter granata, la curva Sud, si è animato quando Sousa ha deciso di far entrare i bambini in campo.

La curiosità

L'allenatore portoghese, poco dopo le ore 15, ha selezionato personalmente cinque ragazzini con maglia granata. Li ha cercati con cura passeggiando sotto la curva Sud Siberiano. L'obiettivo era probabilmente trovarne di età compresa tra 10 e 12 anni per consentire loro di posizionarsi dietro i tabelloni pubblicitari e dare loro l'opportunità di fare i raccattapalle.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tifo

Cori da stadio, clima da derby, i decibel della curva Sud Siberiano si sono subito alzati. La Salernitana è scesa in campo con 21 elementi. Crnigoj ha lavorato a parte, in attesa di aggregarsi alla squadra. Applausi scroscianti hanno accolto l'ingresso in campo degli atleti. Oltre mille spettatori presenti sugli spalti.

Lo striscione

Non sono mancati i cori di sfottò rivolti ai "rivali di tifo". Gli ultras curva Sud Siberiano hanno anche firmato e srotolato un lunghissimo striscione: "Suda questa maglia, pronta alla battaglia. Avanti Bersagliera: combatti fiera!".