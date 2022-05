Biglietti e speranze: esodo di tifosi granata a Bergamo e pienone con il Venezia

Biglietti e preghiere, file e sospiri: in sei giorni la Salernitana si gioca il campionato e può scrivere la storiA. La squadra allenata da Davide Nicola sarà di scena oggi, 2 maggio, al Gewiss Stadium di Bergamo, in posticipo, scortata da 2mila tifosi. Altri 17mila hanno già acquistato il biglietto per la sfida-spareggio ai lagunari, in programma il 5 maggio. L'8 maggio, infine, gara-bivio con il Cagliari.

I numeri della passione

Lo stadio Arechi si prepara a far registrare il tutto esaurito. D'altra parte, le partite con il Venezia sono - da sempre - snodo e appuntamento con il destino. Accadde nella promozione dalla Serie B alla Serie A, nel 1997-1998, è accaduto in occasione dei playout per la salvezza in Serie B con Menichini in panchina e Di Tacchio rigorista. Adesso sarà di nuovo faccia a faccia, il 5 maggio. Il Venezia è una formazione scossa dal cambio dell'allenatore (via Zanetti, dentro Soncin) ma non molla e vuole giocarsi il tutto per tutto allo stadio Arechi per conservare una speranzella all'ultima giornata, quando sfiderà il Cagliari. Nel frattempo ha spaventato la Juventus all'Allianz Stadium, perdendo di misura. Venezia a quota 22, il Genoa in preda ad una crisi di nervi dopo aver perso il derby con la Sampdoria fallendo con la "bandiera" Criscito anche il calcio di rigore del possibile riscatto. Poi c'è la Salernitana con 25 punti e cinque partite da giocare. Il primo step è Bergamo, l'Atalanta, una rivale molto forte. I granata sognano l'impresa e dopo il pernottamento e l'allenamento di martedì in Lombardia dovranno subito "atterrare" sulla partita con il Venezia, in programma giovedì allo stadio Arechi. Sempre in casa, l'8 maggio, altro spareggio contro il Cagliari, che al momento dista 3 punti (28 gli isolani, 25 il cavalluccio marino) e che nell'ultimo weekend ha fatto harakiri in casa contro il Verona. Biglietti e preghiere: è cominciata la volata salvezza.