Salernitana rischia di perdere i tenori ma non l'incitamento dei tifosi: il report dei biglietti venduti

Il forte, fortissimo rischio forfait di Dia e Coulibaly è una mazzata per la Salernitana, che lavora per recuperarli al più presto. Senza i propri tenori - il leader incontrastato dell'attacco e il centrocampista insostituibile - la parola che balza alla mente è "collettivo", seguita da "unione". C'è un solo modo per uscire palla al piede e possibilmente con almeno un punto dalla sfida con il Torino: mostrare in campo compattezza e sostenere la casacca granata ad oltranza. E' evidente, è inutile girarci intorno: se saltano la sfida Dia e Coulibaly in contemporanea, la Salernitana è più debole e deve fare il partitone per portare a casa la pagnotta.

Lo scenario

I tifosi del cavalluccio marino non si tireranno indietro. Non è ancora tempo di scenografia - sarà proposta nella partita casalinga contro l'Inter, che chiuderà il mese di settembre e il tour de force - ma il primo report di biglietti venduti, comunicato dalla società, è già abbastanza confortante. Manca quasi una settimana alla partita e sono stati acquistati 2400 biglietti. Si aggiungono ai 10.958 abbonamenti. La Salernitana confida di attestarsi intorno alle ventimila presenze allo stadio, lunedì 18 settembre.