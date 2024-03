Crisi Salernitana, la nota del Centro Coordinamento: "Iervolino comunichi con urgenza le sue scelte"

"E' improcrastinabile un incontro con la società". Lo sollecita in una nota stampa il Centro Coordinamento Salernitana Clubs. La tifoseria organizzata chiede un faccia a faccia con la proprietà granata per ascoltare le intenzioni del club in vista del prossimo imminente campionato. Il tempo che oggi scorre inesorabile verso la retrocessione può essere investito nella immediata programmazione del rilancio.

Il comunicato CCSC

"Sgomberiamo subito il campo da dubbi e false interpretazioni. Mancano ad oggi 10 partite a questo campionato così tribolato e pieno di amarezze per i tifosi salernitani. A prescindere dal fatto che la matematica non ci condanna, noi come sempre saremo accanto alla maglia granata, perchè la Salernitana rappresenta non solo una passione viscerale che trasmettiamo “di padre in figlio”, ma è il simbolo della nostra identità sociale. Quando a fine gennaio commentammo le operazioni di mercato, lo facemmo unicamente perchè mossi dall’amore per la maglia granata. A questo punto del torneo, però, appare improcrastinabile un confronto con la società del presidente Iervolino. Come tifoseria organizzata - sottolinea il Direttivo del Centro Coordinamento Salernitana Club - chiediamo con urgenza una comunicazione ufficiale da parte della proprietà nella quale ci sia finalmente la dovuta chiarezza e certezza rispetto al progetto sportivo per questa città. Vogliamo sapere ora quale sarà lo scenario a giugno, anche in caso di retrocessione in B, quali saranno gli investimenti e quali le prospettive per affrontare il futuro. A ciò si aggiunga la necessità per noi tifosi di sapere se queste voci su presunte trattative per la cessione della Salernitana siano vere o solo delle fake news. In conclusione, vogliamo lanciare un appello a tutti noi tifosi. Mai come in questa fase, dobbiamo riuscire ad essere ancora più presenti e passionali sulle gradinate dello stadio Arechi, per dimostrare a tutta Italia che Salerno non retrocede mai: i tifosi granata sono una ricchezza in termini sociali e di sana passione sportiva. Noi siamo salernitani".