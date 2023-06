Tormentone curva Nord: Salernitana e Comune ai tempi supplementari per la riapertura

"Confidiamo di poter aprire la curva Nord per l'inizio del campionato. Se non sarà possibile, vogliamo riuscirci almeno per una fetta di partite casalinghe". Durante la presentazione della campagna abbonamenti, l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, ha ribadito la volontà, il desiderio e l'interesse del club granata a riportare le famiglie in curva Nord. "Sarebbe la vittoria non solo della Salernitana ma soprattutto della città - ha detto - significherebbe disporre di altri 7000 posti". Tra la prospettiva e la realtà passa un mondo fatto di riunioni, nulla osta, dislocazioni e parcheggi.

Lo scenario

Dopo il vertice in Prefettura, ci sarà un altro incontro venerdì. Comune e Salernitana dialogano fitto: lo spostamento del settore ospiti nei Distinti potrà avvenire dopo aver realizzato altri servizi igienici in questo spicchio di stadio. Resta il nodo parcheggi: occorrono 160 stalli per auto e altri posti per autobus, c'è l'impegno a realizzarli ma occorre anche disporre della titolarità ad operare in queste aree individuate, dopo aver ottenuto l'assenso dei proprietari. Nelle more, la Questura potrebbe dare il proprio via libera al trasferimento degli ospiti con navette dalla zona Capitolo San Matteo.