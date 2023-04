Squalifica per Coulibaly e multa per la Salernitana: le decisioni del giudice sportivo

Al centro sportivo Mary Rosy, quartier generale della Salernitana, sono cominciate le prove generali di centrocampo. A Torino, Paulo Sousa dovrà rinunciare a Lassana Coulibaly: era diffidato e l'ammonizione subita nella partita contro l'Inter lo costringerà a saltare la prossima gara in Piemonte. Si preparano Vilhena e Nicolussi Caviglia per completare la mediana da opporre al Toro. Valutazioni in corso su Bohinen.

Tifosi

E' cominciato (quasi finito, biglietti quasi esauriti, alle ore 17.45 ne restavano 388) l'assalto ai tagliandi ospiti per Torino-Salernitana. La società di casa ne aveva messi a disposizione 1498 ma il Torino ha previsto anche soluzioni formato famiglia (30 euro, due adulti e un bambino senza obbligo di residenza in Campania) in altri settori. Nel frattempo il giudice sportivo ha punito la Salernitana con 5000 euro di multa. La motivazione: "Per avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato all’indirizzo di un assistente alcuni oggetti di varia natura, senza colpirlo“.