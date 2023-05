Tutti allo stadio: la Salernitana ripropone mini abbonamenti per le ultime due gare casalinghe

E' il momento decisivo, è il momento di spingere i granata verso l'agognato e sospirato traguardo della salvezza. Per questo motivo, dopo la positiva esperienza delle sfide casalinghe al Sassuolo e alla Fiorentina, la Salernitana ha riproposto i mini abbonamenti, chiamando a raccolta i tifosi del cavalluccio marino.

La nota del club granata

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a partire dalle ore 12:00 di lunedì 8 maggio e fino alle ore 12:00 di martedì 9 maggio, saranno in vendita con diritto di prelazione per possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana, i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Atalanta in programma sabato 13 maggio. La vendita libera partirà alle ore 14:00 di martedì 9 maggio. A partire dalle ore 12:00 di lunedì 8 maggio sarà inoltre in vendita un mini abbonamento che consentirà l’accesso alle gare Salernitana – Atalanta e Salernitana – Udinese a prezzo agevolato rispetto all’acquisto dei tagliandi delle singole gare. Si informa che al prezzo indicato andrà inoltre aggiunta una commissione che sarà applicata direttamente da VivaTicket. E’ possibile acquistare i tagliandi online a questo link https://ussalernitana1919.vivaticket.it/e presso i punti vendita VivaTicket. Per questa gara non è ammesso il cambio utilizzatore.

I prezzi



Il mini abbonamento costerà 36 euro in curva sud, 60 nei distinti (ridotti donna/over 65 a 20 euro, u14 a 10 euro), 70 in tribuna azzurra (ridotti 25 e 20), 90 in tribuna verde (ridotti 34 e 26) e 130 in tribuna rossa (ridotti 44 e 36). Ecco i prezzi per le singole partite. Salernitana-Atalanta: curva a 25 euro, distinti a 45 con ridotti a 25 e 15, tribuna azzurra a 52 con ridotti a 27 e 20, verde a 68 - ridotti a 34 e 27 -, rossa 94 euro e ridotti a 47 e 40. La Lega Serie A non ha ancora comunicato il fischio d'inizio di Salernitana-Udinese, ma il club granata ha già fissato le tariffe, che sono più basse rispetto a Salernitana-Atalanta. Eccole: 18 euro in curva, 30 nei distinti con ridotti a 10 e 5; 35 in tribuna azzurra con ridotti a 13 e 10; 45 in tribuna verde con ridotti a 17 e 13; 65 in tribuna rossa con ridotti a 22 e 18.