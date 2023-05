"Papà, questo treno è un carrettone": Salerno ricorda Simone, Peppe, Ciro, Enzo, angeli granata

E' il giorno del ricordo, della infinita tristezza, del lutto, del silenzio ma anche della rabbia per il muro di omertà che gli inquirenti dovettero fronteggiare fin dalle prime ricerche. Il 24 maggio 1999, alle prime luci dell'alba, il treno della morte Piacenza-Salerno sbucò in fiamme dalle galleria Santa Lucia. A bordo c'erano anche Simone Vitale, Giuseppe Diodato, Ciro Alfieri ed Enzo Lioi: morirono tutti, inghiottiti dal fuoco e dal fumo tossico che si era sprigionato, carbonizzati tra le lamiere in fiamme.

Il carrettone

"Papà, questo treno è un carrettone". Furono queste le ultime parole che Simone Vitale, vigile del fuoco ausiliario, pronunciò al telefono parlando con il papà, il compianto giornalista Giovanni. Simone per vocazione e per slancio verso gli altri decise di ritornare sul treno per strappare molti giovani tifosi alle fiamme. Non riuscì più a mettersi in salvo. "Il carrettone" è una parola che risuonerà sinistra ma anche da monito il 25 maggio alle ore 18.30 nel cinema teatro Augusteo, dove sarà proiettato il cortometraggio "24 maggio 1999". Attraverso la commovente ricostruzione, il regista Ferdinando Inglese racconterà i momenti salienti della immane tragedia che ha segnato per sempre la storia della Salernitana e della sua tifoseria.

L'omaggio

Il club granata, attraverso il team manager Salvatore Avallone, si recherà oggi a Brignano e deporrà fiori sulle tombe dei ragazzi morti.