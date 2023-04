Lettera granata, Paulo Sousa scrive ai ragazzi della Sud: "Il nostro destino lo facciamo noi"

"Il nostro destino è nelle nostre mani". La lettera l'ha firmata Paulo Sousa, allenatore granata. Il tecnico portoghese ha voluto ringraziare le famiglie che hanno l'ippocampo nel cuore. A nome della squadra, ha espresso l'emozione del gruppo per il sostegno ricevuto giovedì pomeriggio allo stadio Arechi, durante l'allenamento a porte aperte sostenuto dalla Salernitana, davanti a duemila persone.

I social

"La vostra energia è contagiosa e conquista tutti noi sul campo! - ha scritto Paulo Sousa, affidando il proprio pensiero ai profili social - Grazie per essere venuti, è stato fantastico vedere intere famiglie, dai nonni ai nipoti sugli spalti. L'affetto che avete mostrato per la squadra ci ha toccato il cuore e ci ha dato la carica per continuare a dare il massimo in campo. Ragazzi, il nostro destino lo facciamo noi! Grazie di cuore".