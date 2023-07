E' già febbre granata: 1300 tifosi presenti sugli spalti per Salernitana-Picerno

Milletrecento persone sugli spalti, tribuna e curva esaurite a Rivisondoli: ecco la risposta del popolo granata, già in clima campionato. In Abruzzo oggi è in programma il second test amichevole della Salernitana, contro il Picerno. Fischio d'inizio alle ore 18

Prove generali

In mattinata, la Salernitana ha annunciato che è stata esaurita anche la curva dell'impianto sportivo. Sousa attende i primi colpi di mercato e nel frattempo utilizzerà i giocatori che si sono progressivamente aggregati al gruppo. Non Daniliuc, che si sta sottoponendo ad esami diagnostici per controllare il proprio piede infortunato, né Bonazzoli e Sepe, che sono esuberi. In attesa della formazione base, le prove generali proseguono con la certezza del dodicesimo uomo sempre sugli spalti. Manca ormai poco al debutto in campionato: il 20 agosto, la Salernitana sarà di scena allo stadio Olimpico contro la Roma.