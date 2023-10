Prevendita da andamento lento: la Salernitana osserva i dati del botteghino

Andamento lento al botteghino: 3500 biglietti venduti fin qui per la delicatissima sfida casalinga al Cagliari, 50 biglietti nelle tasche dei supporter sardi e 10598 abbonati. Se non dovesse esserci l'impennata delle ultime ore, la Salernitana si aspetta il consueto colpo d'occhio allo stadio Arechi, domenica 22 ottobre. Ma qual è, adesso, il colpo d'occhio? La media spettatori, da diverse partite, si attesta sulle 18mila unità.

L'analisi del dato

La Salernitana non lo dichiara ufficialmente, ma trapelano comunque preoccupazione e anche interrogativi. Perché non c'è sold out e neppure è possibile avvicinarsi? Le risposte sono molteplici. Innanzitutto, vista con gli occhi dei tifosi, dipende anche dai prezzi dei biglietti e degli abbonamenti. Pure gli abbonamenti sono sotto osservazione, perché - è il pensiero dei supporter granata - a Lecce ed a Genova sponda grifone, dove il numero dei fidelizzati è largamente superiore, i tifosi hanno risposto in massa alla campagna abbonamenti a prezzi più contenuti. La Salernitana, di contro, risponde osservando le colonne di minivan, auto e gli overbooking di treni e aerei, quando la Salernitana gioca in trasferta. C'è dunque un effetto Arechi al quale fa seguito anche "il piacere e l'ebrezza" di mettersi in viaggio, perché fa più chic? Molto probabilmemte la risposta non è neppure questa: chi si mette in viaggio non è utenza diversa ma comunque lo zoccolo duro del tifo che fa comunque sacrifici, in casa e in trasferta, qualunque sia la categoria di appartenenza della Salernitana. Di sicuro viene spesso a mancare (o comunque è ridotto) l'apporto della provincia e di sicuro il pienone, com'è stato registrato in occasione della sfida casalinga all'Inter, dipende anche dall'effetto big e dalla massa di tifosi che Inter, Juventus e Milan spostano quando giocano in trasferta.

Tocca alla squadra

Un impulso al cambio di rotta, sia in classifica sia in termini di incasso al botteghino, potrà darlo la squadra. La Salernitana segna poco e subisce tanti gol, è penultima e non ha ancora vinto in campionato. E' proprio questo il momento di sostenerla, ma vale per chi non l'ha mai lasciata, sgolandosi sui gradoni. Gli indecisi, che poi fanno media al botteghino, hanno bisogno di una Salernitana in ripresa. Se la squadra c'è, batteranno anche loro un colpo.