Tanti studenti e baby calciatori allo stadio Arechi: la Salernitana comunica il dato di prevendita

Salernitana-Monza è la partita da non steccare, ormai l'ultimo appello e l'ultima spiaggia per i granata, che sono disperatamente attaccati ad un filo di speranza di salvezza, a questo punto miracolosa. Il calendario in teoria offrirebbe una mano: Monza in casa, Udinese e Cagliari in trasferta, Lecce in casa. La Salernitana, in sequenza, non affronterà big ma avversarie che lottano per non retrocedere. Un poker di scontri diretti che dirà tanto, anzi tutto sulle possibilità di rimonta. Nel frattempo il club ha invitato i tifosi ad accorrere allo stadio per sostenere Candreva e compagni, sabato 24 febbraio alle ore 18.

Lo scenario

La risposta è stata incoraggiante. Sono stati fin qui acquistati 5700 biglietti, 2500 dei quali appartengono agli alunni degli istituti scolastici che sono stati invitati dalla Salernitana a riempire gli spalti dello stadio Arechi, invogliati dalle agevolazioni proposte. Gli ultras restano in fermento ma sosterranno la squadra.