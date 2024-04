In bilico la trasferta granata a Frosinone: l'Osservatorio rimanda la decisione al Casms

Il tempo stringe, i pullman sono stati precettati ma in questo momento il motore è spento: gli ultras della Salernitana non hanno ancora notizie certe circa la partecipazione alla trasferta di Frosinone. La gara nella quale la Salernitana potrebbe essere condannata aritmeticamente alla retrocessione in Serie B (salvo che non vinca l'Udinese il 25 aprile e la condanni in anticipo) è in programma il 26 aprile alle ore 20.45 allo stadio Benito Stirpe, in Ciociaria. In teoria, sarebbero stati messi a disposizione 1030 biglietti, la capienza del settore ospiti.

Sub iudice

E' tutto in bilico. Dopo gli incidenti verificatisi un'ora prima di Salernitana-Fiorentina (15 agenti feriti, 4 arresti), l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha ripreso in considerazione Frosinone-Salernitana, l'ha connotata di profili di rischio e dopo essersi riunito oggi a Roma alle ore 16 ha rinviato la decisione al Casms, il Comitato di analisi sulle manifestazioni sportive. Ballano la decisione e quindi il viaggio. In attesa dell'eventuale via libera ai tifosi della Salernitana o del divieto, sono fitti i contatti tra Frosinone e Salernitana. Il club granata si cautela chiedendo l'indicazione di potenziali ricevitorie, in città, nelle quali far scattare la prevendita dei biglietti ad horas, nel caso in cui i tifosi della Salernitana fossero autorizzati ad essere presenti venerdì sera a Frosinone.

Salernitana-Atalanta

Nella determinazione numero 21 del 24 aprile, l'Osservatorio ha anche preso in considerazione Salernitana-Atalanta, altra partita ad alto rischio. Il fischio d'inizio, contrariamente a quanto era trapelato, non è stato più fissato di domenica sera. Nonostante l'Atalanta sia poi impegnata di giovedì sera contro il Marsiglia, la partita a Salerno sarà giocata lunedì 6 maggio e in un orario ancora diurno, alle ore 18, per consentire anche alle forze dell'ordine di controllare meglio le strade intorno allo stadio. Le due tifoserie sono separate da atavica rivalità. Il Viminale ha deciso di far vendere i biglietti solo ai residenti nella provincia di Bergamo (quindi ad esempio non nella provincia di Brescia, dove invece c'è un gemellaggio con i tifosi granata) e solo se possessori di tessera del tifoso. Sarà impelementato il numero di steward.