Insidia maltempo: la Salernitana si trasferisce al campo Volpe per la rifinitura

Il ricorso all'erba sintetica è inevitabile: al campo Volpe, che non è in cima alla lista delle preferenze di una squadra professionistica né del presidente Danilo Iervolino, la Salernitana troverà rifugio e riparo e trascorrerà l'allenamento di rifinitura, in vista della prossima sfida-verità al Torino.

Lo scenario

L'allerta meteo che caratterizza queste ore di vigilia della sfida al Torino condiziona anche la preparazione della partita che si volgerà sabato 2 aprile allo stadio Arechi, con fischio d'inizio alle ore 20.45. Il tecnico del cavalluccio marino radunerà la squadra sull'erba sintetica e farà prove genera. Nicola pensa da giorni al modulo 3-5-2. In avanti giocheranno Djuric e Bonazzoli, supportati da Verdi nella posizione di trequartista. In difesa, ecco la novità Radovanovic, schierato in mezzo a Gyomber e Fazio. A centrocampo, la certrezza è Ederson. Dovrebbe esserlo anche Lassana Coulibaly, appena rientrato dall'impegno con il Mali, la sua Nazionale. A forte rischio l'utilizzo di Kastanos. Larghi sulle fasce, ecco Mazzocchi e Ruggeri. Il Torino ha recuperato Brekalo: il club piemontese ha comunicato la sua negatività ai tamponi anti Covid. Si è fatto male Djidji: dovrebbe sostituitlo Izzo, favorito su Zima.