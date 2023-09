La Salernitana è troppo fragile e il Torino fa tre gol: serata da dimenticare all'Arechi

Il dato oggettivo è che non si possa giocare con Botheim centravanti: deve imparare a farlo e in questo momento non sa farlo. Ikwuemesi, sebbene in modo disordinato in alcune circostanze, ha tirato in porta in diagonale e di testa più volte del norvegese in tre partite e mezza. Sarebbe sufficiente questo dato per tirare la riga. Ovviamente non basta. In attesa del ritorno in campo di Dia e di Coulibaly che rendono la Salernitana più competitiva, c'è l'aggravante dello sbandamento al primo soffio di vento. La Salernitana, che in questo momento deve ritrovare innanzitutto la serenità, contro il Torino va sotto al primo black out, poi non rafforza gli ormeggi e subisce il raddoppio. A quel punto una squadra in difficoltà avrebbe bisogno della scintilla per rovesciare l'inerzia ma non è neppure fortunato, perché il tiro a colpo sicuro di Cabral, che avrebbe potuto dare l'abbrivio prima dell'intervallo, incoccia il palo.

La cronaca

Eppure la Salernitana parte compatta: Bohinen pare più concreto, finalmente nei contrasti e più protagonista. Sarà un fuoco di fiammifero, circa quindici minuti, ma da un suo pallone recuperato, pronti via, nasce la prima percussione dei granata di casa, conclusa con un tiro di Cabral. Milinkovic-Savic blocca in due tempi. Ancora Salernitana al 10': sventagliata da destra a sinistra, lo stop di Candreva è sontuoso, il tiro è carico d'effetto ma non angolato. Fa bella figura Milinkovic-Savic, che vola plastico. Poi si va incontro ad un minuto di black out e il Torino ottiene il massimo. Al 14', la combinazione Zapata-Radonjic è rimpallata in corner da Lovato. Traversone dalla bandierina, Zapata va di sponda, il pallone finisce sulla spalla di Lovato e diventa assist per Buongiorno che da due passi fa gol, tenuto in gioco da Bohinen (15'). La Salernitana reagisce e al 33', al termine della percussione, Mazzocchi di destro sfiora il palo. Al 41', però, non riesce a controllare un pallone sanguinoso al limite dell'area di rigore. Radonjic lo punta sul fianco sinistro e indirizza il pallone alla sinistra di Ochoa. 0-2 Toro. Orario della provvidenza: alle 19.19 che richiama l'anno della fondazione della Salernitana, c'è lo spiraglio per il contropiede che libera - con un giro in più - Candreva. Tonino fa in tempo a recuperare il passo e serve Cabral sulla corsa. Tiro fortissimo con il destro, palo pieno (ancora uno, dopo Lecce) e carambola sulla testa di Botheim che non riesce ad abbassare la fronte per schiacciare in rete nel terzo minuto di recupero.

La ripresa

Paulo Sousa lascia nello spogliatoio Gyomber, Bohinen e Botheim. La difesa resta a tre - braccetto Bradaric - Cabral scala largo a sinistra, Martegani va a fare coppia con Legowski, Ikwuemesi è il nuovo centravanti e Tchaouna scavalla a destra. La Salernitana comincia in fotocopia, frizzantina e spigliata. Va al contropiede e al tiro con Candreva (esterno della rete), costruisce un paio di giocate con scarico per Ikwuemesi che prova a chiudere la triangolazione ma non ci riesce. Così il Torino, squadra pratica e tecnica, affonda il colpo: discesa di Bellanova sulla destra, cross per Radonjic che prolunga alle spalle di Ochoa (0-3). Entra Fazio e alò 32' fa anche lui la frittata: perde il pallone in area di rigore e Radonjic lo grazia. Ci sono invece i guanti di Milinkovic-Savic, al 38', sul colpo di testa di Fazio che meriterebbe il gol della bandiera.