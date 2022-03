Vigilia di Salernitana-Torino: rientrano i nazionali, le scelte di Nicola

E' tutto pronto per la sfida al Torino. L'allenotore della Salernitana, Davide Nicola, ha svolto prove di difesa a tre, arretrerà Radovanovic. Resta un dubbio a centrocampo, legato anche alle condizioni di Lassana Coulibaly. Il giocatore è rientrato dagli impegni internazionali: in Africa, il suo Mali ha sfidato la Tunisia. Le prove tattiche diranno se potrà essere impiegato. In caso contrario, si prepara Obi, schierato insieme ad Ederson. Dubbi per Kastanos: rientrerà stasera, non è al top.

I tifosi

Sono stati fin qui venduti 3800 biglietti, che si aggiungono ai 2779 posti già prenotati durante la campagna abbonamenti "Fino alla fine", lanciata dal club granata per le ultime cinque gare casalinghe. Nel pacchetto di gare non è inclusa Salernitana-Venezia, che la Lega ha programmato il 27 aprile.