È il giorno di Salernitana-Torino: la Bersagliera non può sbagliare

È la partita-verità, la prima di dieci finali. La Salernitana affronta il Torino e Nicola affronta il proprio, recente passato con un solo risultato utile a disposizione. Il cavalluccio marino deve vincere per sperare. Allo stadio Arechi non lo fa da molti mesi: l'ultima volta è accaduto il 2 ottobre contro il Genoa. La formazione è un mix di incoscienza e di equilibrio. Nicola sposta Radovanovic in difesa, in mezzo a Gyomber e Fazio. Largo sulla sinistra, invece, Zortea potrebbe sopravanzare Ruggeri nel ballottaggio. Largo a destra si disporrà Mazzocchi. In mediana, al centro, sia Ederson sia Lassana. Occhio, però, alle sorprese: Bohinen ha scalato parecchie posizioni, nelle gerarchie di squadra. In avanti, almeno in avvio di match, la Salernitana non dovrebbe rinunciare a Djuric, Bonazzoli e Verdi.

Le formazioni

Stadio Arechi - ore 20.45

SALERNITANA (3-4-1-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Lassana, Zortea; Verdi; Djuric, Bonazzoli. In panchina: Belec, Dragusin, Gagliolo, Ranieri, Ruggeri, Bohinen, Di Tacchio, Kechrida, Obi, Mikael, Ribery, Vergani. Allenatore: Nicola.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Lukic, Pjaca; Belotti.

In panchina: Milinkovic Savic, Gemello, Zima, Aina, Ansaldi, Buongiorno, Linetty, Warning, Seck, Brekalo, Zaza. Allenatore: Juric.

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì.

ASSISTENTI: Meli e Rocca.

QUARTO UOMO: Marcenaro.

VAR: Banti.

AVAR: Santoro.