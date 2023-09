Salernitana in campo: all'Arechi c'è il Torino, le probabili formazioni

Battere il Torino non sarà impresa agevole ma la Salernitana deve provarci per rispondere a distanza di un giorno alla vittoria del Frosinone contro il Sassuolo e al pareggio del Lecce a Monza. "Siamo quelli che siamo - ha detto Paulo Sousa alla vigilia - ma abbiamo margini di miglioramento". Immagina una squadra che si schieri a specchio con quella allenata da Juric, quindi moduli 3-4-2-1 a confronto. La Salernitana, però, non dispone ancora di Boulaye Dia e ha perso Lassana Coulibaly per infortunio muscolare. Ballottaggio Ikwuemesi-Botheim per il ruolo di prima punta. Kastanos e Candreva dovrebbero agire da sottopunta, Mazzocchi sulla fascia destra e Bradaric sulla corsia mancina. Uomini contati a centrocampo: in mediana, Paulo Sousa dovrebbe privilegiare Legowski e Bohinen. Martegani e Maggiore, quest'ultimo appena recuperato e convocato, sono le alternative. Fischio d'inizio alle ore 18.30. Arbitra Giua di Olbia.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim. In panchina: Costil, Fiorillo, Bronn, Fazio, Daniliuc, Sambia, Sfait, Maggiore, Martegani, Cabral, Tchaouna, Ikwuemesi. Allenatore: Paulo Sousa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. In panchina: Gemello, Zima, N’guessan, Sazonov, Soppy, Gineitis, Linetty, Seck, Pellegri, Sanabria, Karamoh. Allenatore: Ivan Juric.