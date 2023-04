"Gioco, non gioco": Piatek aspetta Sousa, la Salernitana si affida a Dia

Non segna da oltre cinque mesi: il pistolero Piatek non fa più "pum pum", non si sblocca e neppure la fortuna l'assiste (traversa a La Spezia). Pualo Sousa conosce bene il centravanti ex Genoa e Milan: lo ha allenato da commissario tecnico della Polonia, gli ha dato fiducia e continua a spronarlo, nella speranza che si sblocchi. Contro l'Inter, gli ha di nuovo affidato lo scettro dell'attacco, ma la Salernitana senza Dia è un'altra squadra.

Lo scenario

La Salernitana anti-Torino potrebbe anche prevedere l'utilizzo di Kastanos e di Candreva sottopunte, a supporto di Dia. In questo caso, pagherebbe dazio Piatek e il ruolo di "quarto di centrocampo" sarebbe svolto da uno tra Sambia, che si è ristabilito dalla sindrome influenzale, e Mazzocchi, che ha svolto esami di controllo per verificare la scomparsa della lesione al gluteo destro. L'alternativa è l'utilizzo di un difensore da adattato, ad esempio Daniliuc. Sousa potrebbe anche scegliere di schierare Kastanos largo a destra, a centrocampo, dunque non da sottopunta. In quest'ultimo caso, la Salernitana giiocherebbe contro il Torino a trazione anteriore: difesa a tre, Bradaric largo a sinistra e Kastanos largo a destra, Vilhena e Nicolussi Caviglia da interni di centrocampo, Candreva e Dia sottopunte a sostegno di Piatek.