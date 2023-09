Finalmente si gioca, Paulo Sousa presenta Salernitana-Torino: "Coulibaly si è fatto male"

C'è una buona notizia e una cattiva notizia. La buona notizia è il ritorno di Dia. Quella cattiva è l'infortunio di Lassana Coulibaly, che non sarà della partita. La Salernitana ha rifinito la preparazione in vista della sfida casalinga al Torino. Mentre il direttore sportivo De Sanctis si è trattenuto nel proprio ufficio in compagnia di Boulaye Dia, rientrato alla base, l'allenatore ha scelto il centravanti che dovrà reggere il peso offensivo insieme alle sottopunte Candreva e Kastanos. In conferenza stampa, Paulo Sousa ha presentato il match che si giocherà lunedì 18 settembre alle ore 18.30 allo stadio Arechi.

Le parole dell'allenatore

"Ho visto Dia questa mattina, poi è andato a fare un po' di viste mediche. Aspettiamo aggiornamenti. La mia idea è che il ragazzo quando è entrato in campo ha sempre dato tutto a squadra, Salernitana, tifosi. E' quello che mi aspetto quando sarà pronto a scendere di nuovo in campo. Per quanto mi riguarda, aspetto di rivedere in campo quello che ho vissuto quando l'ho visto giocare. Le altre cose sono altri aspetti che vanno risolti internamente". La Salernitana - dicono le statistiche - subisce molti gol. Sousa dissente: "Subiamo molto di meno e quando subiamo non sono azioni chiare da gol. La nostra organizzazione difensiva ha alzato il baricentro. Il Torino è un avversario che tira molto da fuori area. Poi ci sono gli errori individuali e fa parte del nostro mestiere evitarli. Siamo quelli che siamo, vogliamo e dobbiamo migliorare. C'è grosso margine di miglioramento". Ancora su Dia, ecco Sousa: "Non solo lui fa la differenza in una squadra che deve salvarsi ma tutti i giocatori che terminano in doppia cifra fanno la differenza per tutti gli obiettivi, tant'è che sono i più pagati. Durante la sosta, abbiamo lavorato molto su aggiustamenti e miglioramenti".

Tegola Coulibaly

La Salernitana perde in extremis il suo perno di centrocampo. "Lassana Coulibaly non si è fatto male in Nazionale ma a Lecce - ha ricostruito Sousa parlando dapprima dell'infortunio al setto nasale - In un contrasto si è rotto il naso, poi è partito per la convocazione in Nazionale. E' un ragazzo che ha una capacità di superare anche il dolore e di mettersi sempre pronto per aiutare la squadra. E' una delle cose delle quali abbiamo parlato in vacanza con lui: deve essere leader molto più presente anche dal punto di vista della comunicazione. Può aiutare la squadra a crescere. Purtroppo non sappiamo per quanto tempo si è fatto male e non sarà della partita. Mi piace essere realista e non generare illusioni". Non c'entra il setto nasale: Coulibaly ha subito un infortunio muscolare alla coscia.

La tattica

"Sarà una partita probabilmente non bella, potrebbe essere tutta la gara a specchio. Non credo che il Torino possa cominciare con Sanabria e Zapata dal 1' perché la storia e il percorso del mio collega Juric non è andata in questa direzione ma in quella dell'unica punta, almeno in avvio. Possono farlo nei momenti in cui devono vincere la partita con un giocatore tecnico in più e più peso in area avversaria. Abbiamo solo tre centrocampisti che possono giocare. Nella preparazione cerco di andare sull’argomento che più mi piace, sull’avversario. Il mio collega Juric mette aggressività e intensità nelle sue squadre, difende a tutto campo con marcature strette e per questo il modulo sarà meno importante domani. Su queste marcature, anche se sta cambiando leggermente l’atteggiamento difensivo di qualche giocatore evolvendo in altre interpretazione, ha sempre una pressione forte sull’uomo: nei momenti delle transizioni offensive vanno in superiorità numerica, lavorando sulla pressione alta rubano palla in anticipo e hanno sempre superiorità, hanno qualità per poter andare dritto verso la porta avversaria. Abbiamo fatto una settimana strepitosa di lavoro, poi starà alla bravura individuale di ognuno sperando di essere più bravi degli avversari per vincere. Loro a livello offensivo sono cresciuti per fisicità che Zapata ha portato nel corridoio centrale. È una società importante che ogni anno riesce a soddisfare l’allenatore, ha creato una squadra a sua immagine, ha investito integrando giocatori importanti con altri. Sono un grande fan di Ricci, può giocare basso o alto a centrocampo, ha qualità straordinaria. Credo che abbiamo preparato bene la partita, dovremo avere ultra attenzione soprattutto nella fase del nostro possesso per avere equilibrio e attenzione continui sulle transizioni. Queste partite molte volte possono essere non belle da vedere, saremo a specchio". Il Torino ha una punta molto fisica, che è Zapata. Ci saranno contromosse? "Abbiamo tre centrali che possono giocare sull'uomo, Pirola è l'unico che ha più difficoltà di fare il braccetto destro. L'inversione eventuale delle pedine per il resto è possibile. Fazio regge bene il duello fisico. Daniliuc? Come Maggiore ha fatto tutta la settimana, aspettiamo indicazioni mediche per liberarlo alla convocazione. Sta crescendo".

Il patron

In settimana, il presidente della Salernitana ha fatto visita alla squadra e l'ha esortata alla compattezza. "La vicinanza di Iervolino ci fa bene ma soprattutto gli consente di conoscere sempre meglio le persone che fanno parte del suo club - ha risposto Sousa -. La sua vicinanza è di stimolo a tutti. Dopo un messaggio che stiamo cercando di seminare - l'unione di tutti che ci fa più forti - è fondamentale la sua presenza in una società giovane. La Salernitana ha 104 anni di storia ma è al suo terzo anno in Serie A. Abbiamo bisogno di seminare dinamiche e culture. L'unione è fondamentale pur avendo divergenze di idee. L'unione è fondamentale. I ragazzi sono consapevoli e tutti insieme stiamo cercando di ottenere l'obiettivo che ci siamo prefissati".