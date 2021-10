Trasferta a La Spezia, esodo dei tifosi della Salernitana: non più disponbibili i biglietti del settore ospiti

Le ricevitorie VivaTicket sono state prese d'assalto. Lo Spezia aveva messo a disposizione 890 biglietti. All'apertura della biglietteria, dalle ore 16, i biglietti sono stati polverizzati.

I biglietti

In 50 minuti, è tutto finito. Il fabbisogno di tagliandi è molto più ampio della capienza del settore ospiti. Il Gos ha posto una sola limitazione: il divieto di acquisto nel settore curva Piscina, riservati ai possessori di Eagle Card, quindi ai tifosi dello Spezia. Molti tifosi della Salernitana residenti al Nord e chi è rimasto sdenza il biglietto del settore ospiti ha cominciato ad acquistare biglietti anche in altri settori dello stadio, in particolare in gradinata e in tribuna centrale e laterale.