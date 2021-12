Contagi Covid nella Salernitana: i positivi in squadra diventano due

"Dopo la comunicazione da parte della società di un primo positivo, l'Asl ha disposto i controlli opportuni, dai quali è emersa la positività di altri due componenti dello staff (non giocatori), di cui uno sintomatico". Lo ha reso noto l'Azienda sanitaria locale di Salerno in merito ai casi positivi emersi nella squadra della Salernitana.

La decisione

L'azienda sanitaria locale, per il momento, ha bloccato la partenza della squadra per Udine - dove dovrebbe scendere in campo domani alle 18.30 - ed attende l'esito degli altri tamponi. Si é deciso di attendere il responso degli altri tamponi per prendere le decisioni del caso. Allo stato la trasferta è sospesa.

L'esito dei nuovi tamponi

I positivi in squadra sono saliti a due a seguito di nuovi controlli. In precedenza, due riguardavano lo staff. La Salernitana aveva già comunicato una positività nel pomeriggio, poi un altro calciatore è risultato positivo al termine dei tamponi molecolari effettuati d'urgenza