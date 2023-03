Infortunio e riabilitazione: il difensore granata Troost-Ekong atteso a Roma per il controllo

Un bivio in campo e un altro in infermeria: Troost-Ekong, difensore della Salernitana, è atteso da Roma da un nuovo controllo ortopedico. Si è procurato la frattura del piatto tibiale e adesso la difesa della Salernitana ha altri protagonisti, in particolare Gyomber, il nuovo leader. Il giocatore che fu richiesto e ottenuto da Davide Nicola, però, si è infortunato a Verona e urge un nuovo consulto specialistico per stabilire con certezza i tempi di recupero.

Lo scenario

Paulo Sousa non ha mai potuto schierare il capitano della nazionale nigeriana. Al suo arrivo, infatti, la Salernitana lo aveva già inserito nella lista dei lungodegenti e l'allenatore portoghese ha potuto contare pro tempore sull'apporto di Bronn, che poi fu espulso contro la Lazio. Nel frattempo sono risalite rapidamente le quotazioni di Gyomber, che ha conquistato i galloni del titolare e rappresenta adesso il punto di riferimento della retroguardia granata. Mentre Fazio ha terminato la fase di riabilitazione su sabbia e si sta allenando per rientrare in gruppo, Norbert la roccia è un po' diventato la chioccia della difesa composta da Under 21, Daniliuc su tutti, poi Pirola. Però Troost-Ekong fa della marcatura a uomo e del gioco aereo le sue caratteristiche migliori, la Salernitana lo aspetta per conferire ulteriore fisicità alla difesa. Il controllo a Roma servirà a stabilire anche con precisione i tempi di recupero. La squadra granata sarà di scena a Genova domenica, poi giocherà contro il Milan il 13 marzo e poi ospiterà il Bologna il 18 marzo. Il 2 aprile è fissato il ritorno in campo, dopo la sosta. Il calendario opporrà la Salernitana allo Spezia, fuori casa. E' questa la data cerchiata in rosso sull'agenda di Ekong e dello staff sanitario del cavalluccio marino.