Salernitana, il futuro è adesso: offerte e caparra, giornata batticuore per i tifosi

Il rischio dell'esclusione della Salernitana deve essere fronteggiato dai trustee. Isgrò e Bertoli sono al lavoro per evitare il capolinea del club. Le tre offerte pervenute sarebbero - scrive l'ANSA - senza caparra.

Lo scenario

L'amministratore unico Marchetti attende notizie e le attende anche la tifoseria, che venerdì sera allo stadio Arechi potrebbe far conoscere il proprio punto di vista. I due trustee non avrebbero ancora completato passaggi di quote a nuovi acquirenti. E' tutto nelle mani di Susanna Isgrò e Paolo Bertoli, che dovranno anche dare comunicazioni alla Federcalcio ed al presidente Gravina.