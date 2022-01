Futuro Salernitana, i Trustee si smarcano: "Ora si può firmare"

I Trustee confermano che, il 31 dicembre 2021, è stato concluso un accordo vincolante per la cessione dell’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 r.l., con la conseguente proroga fino al 14 febbraio 2022 del termine per il perfezionamento della alienazione, inizialmente fissato al 31 dicembre. Il 4 gennaio 2022, si è tenuta l’assemblea dei soci che ha deliberato il gradimento dell’ingresso del promissario acquirente nella compagine societaria: a seguito di tale delibera, si sono realizzate tutte le condizioni per procedere alla stipula dell’atto di cessione del capitale sociale della S. Salernitana 1919 S.r.l.

Il via libera

I Trustee, inoltre, rendono noto che con PEC del 9 gennaio 2022 è stata data comunicazione al promissario acquirente della possibilità di procedere immediatamente alla stipula dell’atto di cessione, senza dover attendere il termine del 14 febbraio 2022, anche per intervenire prima possibile nella gestione societaria e consentire eventualmente allo stesso l’intervento nel mercato calciatori di gennaio.