Salernitana, si avvicina il giorno della vendita: trustee al lavoro per dare un futuro al club

I trustee Susanna Isgrò (per Melior Trust) e Paolo Bertoli (rappresentante di Widar Trust) sono al lavoro per assicurare la vendita della Salernitana entro i termini fissati dalla Federcalcio e quindi per garantire un futuro al club, alla piazza, uno sbocco alla passione popolare. Mentre si esaminano le offerte pervenute ma anche le richieste di ulteriori delucidazioni che invadono la casella pec del trust "Salernitana 2021", la società del cavalluccio marino ha presenziato ieri ad una informale quanto importante riunione tra presidenti della Serie A.

La capienza degli stadi

Si è discusso - rivela il quotidiano Il Mattino oggi in edicola - di capienza degli stadi, al momento ferma al 75%. L’obiettivo è rilanciare, cioè chiedere al Governo l'apertura totale e il massimo della capienza degli impianti. La nuova deadline per la presentazione di offerte irrevocabili è fissata al 15 novembre. Ci sono tre interlocutori interessati: la finanziaria italiana e due gruppi stranieri. Non è esclusa una quarta offerta in arrivo.