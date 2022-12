Salernitana in Turchia: è stato definito il programma del ritiro e delle amichevoli

Giovedì 1 dicembre riprenderà la preparazione della Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Saranno aggregati anche Orlando, Sy e Kristoffersen che sono in lista di sbarco. Oltre Dia e Piatek, qualificati agli ottavi dei Mondiali e Bronn che è stato eliminato con la sua Tunisia ma godrà di un periodo di pausa, la Salernitana dispensa dai primi allenamenti anche altri giocatori che erano stati convocati in precedenza dalle Nazionali. Si tratta di Coulibaly, Kastanos, Pirola, Botheim, Valencia. Mazzocchi prosegue la riabilitazione al ginocchio operato.

Il ritiro

Pochi giorni al Mary Rosy e poi la Salernitana si sposterà in Turchia. Il club dell'ippocampo ha infatti definito il programma del ritiro invernale e delle amichevoli. Ha fissato il proprio quartier generale al Maxx Royal Golf Resort di Belek. Soggiornerà in Turchia dall’8 al 15 dicembre e svolgerà due amichevoli: in campo il 10 dicembre con il Fenerbahce e il 15 dicembre con Alanyaspor. Entrambe le gare saranno disputate ad Alanya. Orario da definire: alle 18 oppure alle 19.