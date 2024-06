Tutino fa gol: la Salernitana sogna la coppia di bomber con Massimo Coda

Tutino osserva, l'agente Giuffredi ascolta a cena e Petrachi propone, offre, ha deciso: la Salernitana vuole e deve ripartire dai gol dell'attaccante del Cosenza, che in Sila la scorsa stagione ha segnato 20 volte. Occorrono 3.5 milioni per strapparlo a patron Guarascio che nel frattempo, nella sorpresa generale, ne ha investiti 2 per riscattarlo. Un esborso che è servito a garantirsi un tesoretto di mercato da far fruttare poi in ottica cessione del giocatore.

Lo scenario

L'asta intorno a Tutino è da tempo cominciata ma la Salenitana è in vantaggio, ben appostata. Gli offre un ingaggio da 650mila euro più bonus legati ad obiettivi personali, in particolare ai gol che sono la specialità della casa. Tutino potrebbe formare con Massimo Coda, vicinissimo all'approdo in granata, una coppia "atomica" di centravanti. Alle loro spalle, sulla fascia sinistra, può disimpegnarsi Jari Vandeputte, ala-goleador che ha garantito 9 reti e 14 assist nell'ultima esperienza a Catanzaro. L'agente di Giuffredi è lo stesso di Kastanos. Il calciatore cipriota è vicinissimo all'Hellas Verona: il suo cartellino è stato piazzato a 2 milioni. Il Verona a propria volta cede Noslin alla Lazio: 15 milioni per garantire il suo pupillo all'ex allenatore Baroni, ora in biancoceleste. La Lazio cerca di resistere al forcing del Girona per Castillanos e non ha affatto mollato la presa su Dia.