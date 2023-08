Salernitana-Udinese allo stadio Arechi: i prezzi dei biglietti per la prima dei granata in campionato

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a partire dalle ore 10:00 di giovedì 17 agosto e fino alle ore 10:00 di venerdì 18 agosto, saranno in vendita con diritto di prelazione per possessori di Hippo Card o Fidelity Card della Salernitana, i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Udinese in programma lunedì 28 agosto alle ore 18:30. La vendita libera partirà alle ore 11:00 di venerdì 18 agosto. E’ possibile acquistare i tagliandi online al link https://www.ticketone.it/artist/salernitana/ e presso i punti vendita TicketOne. Per questa gara non è ammesso il cambio utilizzatore per chi acquista il singolo tagliando d’accesso.



I prezzi, compresa prevendita

Curva Sud 20 euro, Distinti 35 euro, per over e donne 20, per under 14 10 euro; tribuna azzurra 45 euro, per over e donne 24, per under 15 euro; tribuna verde 50 euro, per over e donne 30 euro, per under 20 euro; tribuna rossa 80 euro, per over e donne 40 euro, per under 25.