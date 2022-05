La città nel pallone: già venduti 7mila biglietti per Salernitana-Udinese

Pronti, partenza, via: il primo giorno di prevendita, riservata in prelazione ai tifosi fidelizzati cioè in possesso di granata card, è terminato con 6700 biglietti venduti. Si aggiungono ai 2900 abbonamenti già staccati, dunque Salernitana-Udinese ha già una cornice di circa 10mila spettatori.

L'assalto

Oggi comincia l'assalto alle ricevitorie: ci sono altri 17mila biglietti a disposizione, la curva Sud si prepara ad esporre a breve il cartello "sold out" e sarà così anche per il settori Distinti e tribuna. La capienza dello stadio Arechi è 29739 posti ma duemila unità devono essere riservate al settore ospiti curva Nord inferiore, capiente duemila persone. In queste ore di disperata e anche romantica ricerca del biglietto, l'amministrazione comunale (sia il sindaco sia i consiglieri) hanno chiesto a più riprese di mettere a disposione dei salernitani anche la curva Nord. Il gruppo operativo per la sicurezza, convocato in Questura, è pronto a dare il via libera alla vendita di 1100 biglietti da destinare ai tifosi granata.

La logistica

Potranno sistemarsi nello spicchio di curva Nord che confina con i Distinti, attraverseranno un tornello dei Distinti che deve essere ricalibrato per leggere e riconoscere biglietti di curva Nord, infine raggiungeranno la Nord attraverso un corridoio interno. Di contro, i tifosi dell'Udinese, che arriveranno allo stadio a bordo di due pullman e di alcuni minivan (in totale circa 150 supporter), accederanno all'anello inferiore della curva Nord confinante con la tribuna e attraverseranno i tornelli che sono già stati installati in curva.