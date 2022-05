Avanti Salernitana, il comunicato ultras: "DifendiamolA"

Squadra in casa

Sarà il giorno dei giorni, sarà l'appuntamento con la storia. Salernitana-Udinese, il 22 maggio alle ore 21, darà ai granata la chance di difendere un patrimonio sportivo dal valore inestimabile. Lo stadio è quasi sold out e gli ultras della curva Sud Siberiano hanno pubblicato sulle proprie pagine Facebook il comunicato stampa che "suona" come invito all'adunata.

La nota

"23 anni dopo... Oggi non è lo stesso tempo. È il momento di crederci, di osare e di vincere. Quello che deve essere chiaro è che noi salernitani venderemo cara la pelle, morderemo a 360 gradi così come abbiamo fatto in tutti gli stadi d'Italia. Ci mostreremo ruggenti e speranzosi, ma una cosa è certa, saremo fuoco ardente dinanzi a chiunque provi ad ostacolare il nostro cammino. Denti stretti, pugni alti, voce allo stremo. Oggi sarà così... Tutti insieme, tutto lo stadio, difendiamolA fino alla fine".