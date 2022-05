Come nelle favole: la Salernitana perde in casa ma regge il leone di Venezia, è Serie A

Prima l'incubo e poi la favola: sbanda la Salernitana ma regge l'indomabile leone di San Marco, simbolo di Venezia e dei veneziani. La parola d'ordine era stata "serietà": l'Udinese ha fatto la partita e ha demolito la Salernitana. Il Venezia retrocesso ha fatto altrettanto, cioè la squadra che ha onorato fino in fondo il campionato: ha retto il suo muro contro gli assalti del Cagliari, è finita 0-0 in Laguna e la Salernitana si è salvata nella partita più brutta della gestione Nicola. E' la favola che sboccia: no, non è finzione. La Salernitana è salva. Non meritava di retrocedere, non meritava una squadra che aveva preso punti contro Fiorentina e Atalanta e che non aveva mai perso contro Cagliari e Genoa. Scoppia di gioia lo stadio e la città: Nicola nella sua serata più brutta saltella come un grillo. E' vero, non deve andare a piedi dal Papa ma dal Patriarca di Venezia. Sì il Venezia, proprio il Venezia che a Salerno aveva diviso la gioia (mesta per Salerno, alluvione nel '98) della promozione in Serie A e che nel proprio stadio, contro la Salernitana, perse lo spareggio per restare in Serie B. Per chi tiferai l'anno prossimo, bel bambino, in Serie A: "Sa-ler-ni-ta-na". Asciuga le lacrime, asciugate le lacrime: è storia, è araba fenice, è leggenda, è Serie A.

La partita

L'incubo dopo la scenografia: l'Udinese si impossessa del pallone, manda avanti Deulofeu che ha tutto il tempo per prendere la mira e superare Belec con un morbido tocco di destro, sotto la curva Nord (6'). La Salernitana replica due volte in due minuti: dapprima Orsato concede vantaggio - c'era fallo al limite dell'area su Bohinen - ma Bonazzoli tira debole e poi il centravanti granata sceglie la soluzione personale sbagliando mira anziché servire Djuric. Al 18' ecco Verdi: il pallone ballonzola sulle sue zolle, al limite dell'area, mira alta. La strada si fa tutta in salita al 34': Mazzocchi perde il contrasto a centrocampo e forse subisce fallo, pallone spostato sulla destra, cross immediato e colpo di testa di Nestorovski per lo 0-2 friulano. La Salernitana ha due volte l'occasionissima per riaprirla: al 40' doppio intervento di Padelli su Bonazzoli e soprattutto sul tap-in di Verdi, che però centra la sagoma del portiere. Poi Djuric fionda in curva Sud. E come per la più terribile delle punizioni, l'Udinese infierisce con Udogie. 0-3. La squadra di Nicola ha un altro sussulto: calcio d'angolo battuto da Mazzocchi, impatta Fazio di testa e incoccia il palo. L'incubo continua perché c'è anche il calcio di rigore per l'Udinese ma Belec ipnotizza Pereyra.

La ripresa

Zortea per Ruggeri e Mamadou per Lassana Coulibaly sono i cambi di Nicola. Ma la Salernitana non c'è, è un encefalogramma piatto, è in balia delle onde e dell'Udinese che appena accelera fa gol. Pereyra serve il poker al 12' della ripresa, esulta sotto la ciurva Sud mostrando la sottomaglia. Inizia il lancio di fumogeni in campo. Il gioco è fermo e volano anche cartellini rossi: dopo quello sventolato sotto il naso del team manager Avallone, espulso anche Pestrin. Gioco fermo anche per un incendio sviluppatosi nell'anello superiore della curva Sud: a fuoco alcuni teloni della scenografia. Dopo una lunga interruzione e un silenzio surreale, la Salernitana cerca il tutto per tutto ma la svirgolata di un giocatore del difensore incoccia sul palo e su Padelli. Poi tentativi vani e 8' di recupero. Sembra tutto perso ma batte forte il cuore del Venezia e così la Salernitana fa festa con la propria gente. Finisce con "chi non salta è cagliaritano". Stavolta, 23 anni dopo, si abbracciano i salernitani.